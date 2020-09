Il portiere azzurro a Sky Sport: "Quest'anno dobbiamo lottare per i primi posti e per tornare in Champions League e con questo carattere possiamo giocare con qualsiasi modulo. Osimhen è tranquillo, vuole migliorare e fare una grande stagione: mi ricorda Asprilla. Speriamo di rivedere presto il San Paolo pieno"

Il Napoli ha iniziato con una vittoria la sua stagione, battendo il Parma per 0-2 allo stadio Tardini. Un successo che dà fiducia agli azzurri, come si evince dalle parole di David Ospina in un'intervista esclusiva a Sky Sport. Qual è l'obiettivo del Napoli? "Dobbiamo essere nei primi posti, per lottare per il campionato e fare il massimo per tornare in Champions League. Dobbiamo fare il nostro lavoro per fare un grande campionato". Ti è piaciuto il Napoli con il 4-2-3-1? "Moltissimo. Quando fai le cose con questo carattere, con la concentrazione che bisogna avere per fare una grande partita, vai bene con ogni modulo, sia con il 4-3-3 che con il 4-2-3-1".