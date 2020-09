Dopo la cessione di Allan all'Everton, il Napoli è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Rino Gattuso. E il club azzurro ha avviato i contatti per Matias Vecino dell'Inter. Le due società stanno ragionando sulla formula giusta per quest'operazione, coinvolgendo ovviamente nei discorsi anche l'agente Lucci. Il centrocampista uruguaiano avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, l'operazione potrebbe essere impostata su un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. L'Inter, al momento, chiede 18 milioni, mentre il Napoli ne offre 12.

Le condizioni fisiche di Vecino

Il Napoli vorrebbe fare quest'operazione nonostante il giocatore sia ancora infortunato. Il centrocampista uruguaiano è fermo dopo essere stato sottoposto a un intervento al menisco e non rientrerà prima di novembre/dicembre. Vecino, però, è un pupillo di Gattuso, che lo vorrebbe in azzurro nonostante i tempi di recupero previsti. L'allenatore lo voleva già a gennaio, lo ritiene perfetto sia per il 4-3-3 che per il 4-2-3-1 (sia da mediano che da trequartista dietro la punta). Il Napoli lo prenderebbe così in prestito gratuito, procedendo così al riscatto tramite l'obbligo qualora il giocatore tornasse a giocare con continuità dopo il rientro. Altrimenti, se non dovesse riuscire a giocare tante gare, gli azzurri conserverebbero eventualmente solo il diritto di riscatto valutando così se effettuare ugualmente l'operazione per prenderlo a titolo definitivo il prossimo anno.