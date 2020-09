Sono settimane delicate per Nicolò Zaniolo, che lo scorso 7 settembre ha riportato una nuova rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro (a gennaio aveva subito lo stesso infortunio all’altro ginocchio). Il centrocampista della Roma sta affrontando la fase di recupero per tornare quanto prima in campo e, in una story che ha pubblicato su Instagram, mostra il suo nuovo taglio di capelli (niente più biongo ossigenato) e un fisico tirato a lucido.