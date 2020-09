L'Uomo della Domenica riparte da Andrea Pirlo

Riparte per la quinta stagione consecutiva il programma di narrazione sportiva “L’Uomo della Domenica”. Il primo protagonista scelto da Giorgio Porrà in apertura di campionato è Andrea Pirlo, già raccontato nel momento del ritiro da giocatore nel 2018 e ora rivisitato nei panni di nuovo tecnico della sua ex-squadra.

“Quando in campo c’era Andrea Pirlo – scrive Porrà -, il calcio diventava materia semplice, quasi basica, le risposte stavano lì, nel respiro del fuoriclasse, nel suo flusso creativo, nelle sue logiche di comando. Anche per questo Pirlo siede ora da predestinato sulla panchina della Juve. Perché era già allenatore quando danzava in campo, perché tutto intuiva, elaborava e all’istante risolveva ogni situazione”. La puntata è l’occasione per una appassionante galoppata nella storia juventina, con una bella selezione di immagini di archivio dal sapore vintage. Pensando ad un altro esordio giovanile sulla panchina bianconera Giampiero Boniperti racconta: “Trapattoni era molto giovane quando lo scelsi per la panchina della Juve. Si presentò con quella sua bella faccia pulita, talmente educato da sembrare timido. Per un attimo pensai: Dio mio, i nostri volponi me lo sbranano. Parlo di gente navigata, come Bettega, Causio, Zoff, Boninsegna, Furino… Invece fu un gran domatore".