Si gira pagina in casa Genoa. Due sofferte salvezze alle spalle, ora i rossoblù sono ripartiti sotto la guida di Maran e con un 4-1 show al debutto in campionato. Grazie anche ai nuovi arrivati: Davide Zappacosta subito in gol, a Miha Zajc già le chiavi del centrocampo. "Siamo felici di essere qui, non potevamo immaginare un inizio migliore", sorridono i due giocatori, numero 77 e numero 16, nella giornata di presentazione con la nuova maglia. "Solo un giorno prima della firma, mi aveva chiamato il mio procuratore dicendomi che c'era l'opportunità di andare al Genoa", l'ex Roma rivela i retroscena della trattativa. "Non ho avuto dubbi: vengo da due annate molto difficili e cercavo una piazza del genere per rilanciarmi e giocare. Così la scelta è stata semplice". Sabato scorso l'ufficialità, il giorno dopo l'esordio col botto: "Sono entrato con grande determinazione", continua Zappacosta. "Mi sono messo subito a disposizione di mister Maran e degli altri ragazzi: per fortuna siamo partiti con il piede giusto, ora dobbiamo continuare tutti su questa linea per toglierci più soddisfazioni possibili".