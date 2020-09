Samp, è fatta per Candreva

È fatta per l’arrivo di Antonio Candreva dall’Inter: contratto quadriennale per l’esterno, che nelle prossime ore sarà a Genova per il primo allenamento. All’Inter 2,5 milioni per il cartellino, dopo l’incontro il commento dell’agente Pastorello: “Felici per questa nuova avventura che sta per iniziare, anche se gli è stato comunicato in modo brusco che doveva andare via. Anche Keita è molto vicino”.