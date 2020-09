Speciale Spezia: Volpi, dalla Pro Recco al calcio

Ha portato per la prima volta lo Spezia in Serie A, dopo 114 anni di storia. Adesso è pronto all’esordio, domenica, contro il Sassuolo. Gabriele Volpi è il proprietario del club ligure dal 2008: lo ha preso in Serie D e portato fino nell’Olimpo del calcio. Ma non solo: l’imprenditore è anche il numero uno della Pro Recco. La pallanuoto, arrivata nel 2000, ancor prima del calcio. Senza dimenticare la più giovane delle "sorelle sportive": l’Arzachena, che ora milita in serie D, rilevata un anno fa, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C.

“Ci tengo molto a fare qualcosa per la città- racconta l’imprenditore nato a Recco- e per la zona dove sono nato e cresciuto. Ho scelto la Pro Recco per un amore giovanile, lo Spezia perché fa parte della Liguria. Con la Pro Recco eravamo abituati a vincere facilmente, con il calcio è stato più duro. Abbiamo acquistato lo Spezia nel 2008 in Quarta Serie e siamo arrivati fino a qua. Per me esiste la dedizione, un po’ di fortuna e anche il destino. Una società che ha avuto successo come la nostra, porta anche più successo per lo sport. Il successo è una cultura”.

L’intervista integrale a Volpi- realizzata da Giorgia Cenni- andrà in onda venerdì 25 settembre alle 20.15 e 22.45 su Sky Sport Serie A e sabato 26 a mezzanotte sempre su Sky Sport Serie A.