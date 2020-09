Countdown finito, il 2020/21 inizia anche per la Lazio. Sabato alla Sardegna Arena la prima partita di Serie A, contro il nuovo Cagliari di Di Francesco: "Ci aspetta un avversario di valore", Simone Inzaghi presenta il match in conferenza stampa da Formello. "I ragazzi si sono allenati bene, ci vorranno spirito di squadra e sacrificio. Peccato però che, oltre a Reina ed Escalante pronti a darci una grande mano, partiremo con gli stessi dell'anno sorso". Muriqi è già biancoceleste ma fuori uso causa coronavirus, Hoedt pronto al ritorno. "Stiamo facendo di tutto per migliorarci dopo le problematiche viste nelle passate stagioni", l'allenatore non nasconde la carenza di alternative in organico. "Forse avremmo voluto un altro inizio a livello numerico e di calendario. Ma per il mercato c'è ancora tempo, l'ha detto anche Lotito: non sarà problema aiutare questa squadra. Che ribadisco, va aiutata perché siamo in difetto di numero". Dove potrà arrivare la prossima Lazio? "Non mi pongo obiettivi", alza l'asticella Inzaghi. "Ogni anno dopo il mercato partiamo dietro, ma sono fiducioso. Siamo reduci da un percorso esaltante, tra Supercoppa Italiana e ritorno in Champions nonostante le nostre problematiche post-lockdown. Questa stagione sarà lunga e complicata, ma niente alibi: voglio che sia un grande anno".