Prima gara in campionato per la Lazio che fa visita al Cagliari, reduce dal pari del Mapei Stadium. Di Francesco lascia il neo-arrivato Godin in panchina, mentre in attacco si affida al trio Sottil-Simeone-Joao Pedro. Nessun volto nuovo nell'11 di Simone Inzaghi: in difesa c'è Patric, in avanti la coppia Correa-Immobile. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD