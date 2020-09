Calhanoglu: "Pioli mi dà fiducia, sono felice"

C’è tanto di Hakan Calhanoglu, nel successo del Milan sul Bodø/Glimt nel terzo turno preliminare di Europa League. Il turco è stato decisivo, con due reti e uno splendido assist a Colombo. "L'importante è vincere, se faccio gol o assist sono contento, però alla fine siamo felici di aver passato il turno" ha detto il giocatore, intervistato da Sky Sport. Un giocatore letteralmente rinato, sotto la gestione di Stefano Pioli: "Sa come funziona, come mi piace giocare e io faccio tutto per la squadra. Lui mi dà tanta fiducia, sono molto contento. Nella mia carriera non ho mai mollato".