Crotone-Milan, dove vedere la partita in tv

Il Milan ricomincia la propria corsa in campionato dalla sfida dello Scida contro il Crotone: domenica alle ore 18.00, i rossoneri cercheranno di prolungare la propria striscia positiva in Serie A. Diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Il Milan, dopo la vittoria dell'esordio contro il Bologna, riparte da Crotone. Partita importante per i rossoneri che vogliono dare continuità di risultati e proseguire in una striscia positiva che dura ormai dallo scorso campionato. Di contro gli uomini di Stroppa vanno alla ricerca dei primi punti in campionato, dopo il ko dell'esordio con un pesante 4-1 sul campo del Genoa. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, alle prese con la positività al Coronavirus e quindi non disponibile per la sfida dell'Ezio Scida.