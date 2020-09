Crotone-Milan, tutto quello che c'è da sapere

Quella di domenica sarà la quinta sfida in A nella storia di Crotone e Milan . In Calabria i precedenti raccontano di un pareggio per 1-1 il 30 aprile 2017 e di una vittoria del Milan per 3-0 all'esordio nel campionato 2017/2018. A Milano invece si registrano due vittorie rossonere: il 2-1 del 4 dicembre 2016 e l'1-0 del 6 gennaio. Curiosità: è soltanto la seconda volta, in 16 precedenti di andata, che il Milan incrocia una squadra calabrese nelle prime due partite di un campionato di Serie A.

Curiosità

leggi anche

Milan, 16 gare senza ko: Pioli eguaglia Ancelotti

Il Crotone ha avviato la sua terza stagione nella storia in Serie A con il ko per 4-1 sul campo del Genoa: negli ultimi sette incontri della massima serie il club calabrese ha sia segnato che incassato gol, per una media di 3.6 reti a incontro, ma è imbattuto nelle ultime otto gare giocate in casa in ordine di tempo (ma in Serie B) con sei vittorie e due pareggi, con ben cinque clean sheet nel parziale. Il Milan non perde invece da 13 partite di campionato (10V, 3N): è la striscia in corso più lunga nel massimo torneo. I rossoneri non infilano una serie più lunga di partite senza sconfitta da aprile 2013, quando furono 14. Milan senza gol al passivo nelle ultime due partite di campionato; i rossoneri non arrivano a tre gare consecutive senza incassare reti da marzo 2018 (quattro). Gol assicurati, a giudicare dai numeri: tra le squadre attualmente in Serie A Milan (21) e Crotone (sette) sono infatti le due che trovano la rete da più gare consecutive, mentre solamente l'Atalanta (55 gol) ha segnato più del Milan (49) nell'anno solare 2020 in Serie A. Capitolo allenatori: Giovanni Stroppa e Stefano Pioli si sono affrontati una volta in Serie A, in un pareggio per 1-1 a settembre 2012 tra Bologna e Pescara.