Punteggio pieno in campionato e quarto successo in quattro partite stagionali giocate tra Serie A ed Europa League: il Milan 2020/2021, fino a questo momento, sa solo vincere. E i rossoneri sono riusciti a farlo anche senza Ibrahimovic, confermando l'ottimo trend del finale dello scorso campionato. Protagonista dello 0-2 di Crotone è stato Franck Kessié, tra i migliori in campo e autore del gol che ha sbloccato la partita. E, a fine gara, il centrocampista ha anche svelato il motivo per cui dai compagni di squadra è stato soprannominato "Il presidente": "Mi chiamano così perché sono il presidente della squadra, il capo dello spogliatoio", ha spiegato con un sorriso il giocatore ivoriano.