Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Filippo, racconta a Sky come lui e la moglie hanno visto l'esordio dei figli: "Diretta Gol e stanze rigorosamente diverse, queste le nostre scaramanzie". Poi l'elogio ad entrambi: "A casa non sono mai cambiati. Ancora non riescono a rimproverarmi quando rompo le scatole"

Hanno iniziato la Serie A 2020/21 allo stesso modo: primo turno saltato, poi la vittoria - Simone sul Cagliari e Filippo sulla Sampdoria - e infine la chiamata a papà Giancarlo: "Piangeva di gioia", ha svelato Pippo dopo la vittoria del suo Benevento in rimonta a Marassi. Non facile da casa Inzaghi vedere due partite che si giocavano in contemporanea: "Ci siamo organizzati con Diretta Gol, ma io e mia moglie le seguiamo sempre in due stanze diverse - ha spiegato a Sky Sport il padre dei due Inzaghi - non abbiamo mai visto una partita insieme, perché voglio vederla da solo con le tapparelle abbassate. Sono tutte scaramanzie, è normale. Poi ci vediamo un attimo, ognuno commenta per qualche secondo e si torna nelle rispettive sale". Questione di abitudine, come la serietà di Simone e Filippo: "Il primo la nasconde un po' di più, ma è questione di carattere. Si capisce benissimo che per entrambi ogni partita ha un' importanza determinante".