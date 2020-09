Sollievo in casa Milan per l'infortunio del croato: escluse fratture, confermata la lussazione al gomito sinistro. Fra 10 giorni un nuovo controllo, l'obiettivo è averlo a disposizione per il derby del 17 ottobre

Sospiro di sollievo per il Milan: il club rossonero, tramite il suo sito ufficiale, ha comunicato che - in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-Milan - Ante Rebić è stato sottoposto nelle ultime ore ad esame TAC, il quale ha confermato l'assenza di fratture. Inoltre il croato ha effettuato ulteriori controlli che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è dunque prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica. Il classe 1993, costretto ad abbandonare il match vinto allo Scida al 58' dopo essere caduto male sul terreno di gioco, non dovrà dunque fare i conti con un periodo di assenza eccessivamente lungo. Sorride Pioli, che in attacco era già corto considerati i problemi di Ibra e Leao.