10' Gosens (A), 32' Hateboer (A), 41' e 61' Gomez (A), 58' Caicedo (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (58' Bastos); Lazzari (71' Anderson), Milinkovic-Savic (71' Escalante), Leiva (49' Cataldi), Luis Alberto (71' Akpa-Akpro), Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti (46' Romero); Hateboer, Pasalic (56' De Roon), Freuler, Gosens (90' Mojica); Malinovskyi, Gomez (82' Muriel); D. Zapata (82' Lammers). All. Gasperini

Ammoniti: Marusic, Djimsiti, Freuler, Luis Alberto, Leiva, Cataldi, Acerbi, Caicedo, Toloi

Se qualcuno avesse mai avuto alcun dubbio che anche in questa stagione l’Atalanta possa essere quella ammirata nello scorso campionato, se lo tolga immediatamente dalla testa. Otto gol in due partite, punto e a capo. La squadra di Gasperini ha ripreso da dove aveva terminato: un attacco formidabile capace di scardinare qualsiasi difesa e una difesa solida quanto basta per non consentire agli avversari di nutrire grosse chance in zona gol. L’Atalanta stravince, domina la gara se non dal punto di vista del palleggio certamente quanto a efficacia. La Lazio esce ridimensionata da questa sfida, la formazione di Gasperini è di fatto una delle possibili pretendenti allo Scudetto.

Gara immediatamente in salita per la Lazio, sin dal riscaldamento, a causa del forfait di Correa con Inzaghi costretto a rinunciare all’argentino e a schierare Caicedo insieme a Immobile. Gasperini sceglie Malinovskyi e non Muriel nel ballottaggio della vigilia. E’ la Lazio a fare la gara, ma l’Atalanta, come di consueto, resta aggressiva e non lascia spazi alle verticalizzazioni dei biancocelesti e alla prima occasione buona passa in vantaggio con Gosens. La squadra di Inzaghi è scossa, prova a reagire ma non riesce a trovare fluidità di gioco e qualità. Tutte lacune nelle quali si va a insinuare l’Atalanta che passa ancora al 32’ grazie a una nuova, bella, giocata di Gosens che si trasforma in uomo assist e serve Hateboer che non ci pensa due volte e al volo batte Strakosha sotto la traversa. La Lazio è tramortita, l’Atalanta viaggia a mille e prima del riposo trova anche il 3-0 con Gomez che sfrutta una respinta corta di Patric per entrare in area e fulminare ancora Strakosha.

Nella ripresa la reazione della squadra di Inzaghi arriva, serve un gol per scuotere gli animi e tentare la rimonta. E’ Caicedo a suonare la carica con un’azione dirompente che trova il gol che restituisce una leggera speranza alla Lazio. Ma l’Atalanta ha ormai tutti i crismi della grande squadra e, non appena annusa la minaccia, allunga di nuovo con il suo uomo più talentuoso: Gomez segna un gol strepitoso con un sinistro che si va a infilare all’incrocio dei pali. Per la prima volta in carriera il Papu segna nelle prime due gare del campionato. La rete dell’argentino taglia definitivamente le gambe a una Lazio che, alla fine, prova a gestire anche gli uomini con tutte le sostituzioni a disposizione. L’Atalanta controlla e nel finale, con il neo-entrato Muriel, sfiora anche il quinto gol. Sarebbe stato onestamente troppo per la squadra di Inzaghi, ma adesso questa Atalanta fa davvero paura.