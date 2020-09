Nella vittoria dello Spezia contro l’Udinese, la prima in Serie A della storia del club ligure, non c’è solo la firma di Galabinov, autore dei due gol che hanno regalato i tre punti alla squadra di Italiano. L’altro protagonista della serata della Dacia Arena è il portiere Rafael, arrivato in Liguria a metà settembre per fare la riserva di Zoet ed entrato nel secondo tempo al posto dell’infortunato olandese. L’ex Verona e Cagliari ha effettuato due interventi, di cui uno decisivo a ipnotizzare Kevin Lasagna. Non solo parate. Il 38enne portiere, che da buon brasiliano se la cava anche con i piedi, al 94’ ha lanciato in contropiede Galabinov con un assist perfetto, che ha permesso all’attaccante di mettere in ghiaccio la partita. Una giocata non nuova al brasiliano, che si era già contraddistinto per un lancio simile qualche anno fa al Verona.