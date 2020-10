Ranieri: "Risposto alla grande. Rosa è migliorata"

Prestazione eccellente e colpo in trasferta per la Sampdoria che, sul campo della Fiorentina, conquista i primi tre punti del suo campionato. 2-1 finale che premia i blucerchiati e fa sorridere finalmente Ranieri. "I ragazzi hanno risposto alla grande - ha commentato l'allenatore a Sky Sport -. Ho rivisto la Samp post-lockdown che non si dava mai per vinta, oggi abbiamo fatto una bellissima partita. Avevo chiesto di tirare fuori l'orgoglio e l'hanno fatto. Con Ramirez ho un bellissimo rapporto: gli ho chiesto se era preoccupato per le voci perché in caso non lo avrei fatto giocare, ma lui ha risposto da campione. Non so se partirà, ma in caso c'è Verre. Ha fatto un gol bellissimo, è un giocatore che ha qualità e determinazione.