Parte con il match del Franchi la terza giornata del campionato di Serie A. Dopo la bella prova di San Siro contro l'Inter (nonostante la sconfitta per 4-3), la squadra di Iachini vuole rifarsi ma senza Ribery, neanche in panchina. Ranieri è ancora a caccia dei primi punti in questa stagione. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su SkyGo, anche in HD