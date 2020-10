De Zerbi: "Vittoria da squadra cinica e matura"

Una partita difficile, risolta solo nel finale dalle giocate dei suoi big. Il Sassuolo vola temporaneamente al comando della Serie A con il secondo 4-1 consecutivo: "Ma ci è capitata una giornata poco brillante", frena gli entusiasmi Roberto De Zerbi ai microfoni di Sky Sport, dopo il match contro il Crotone . "Dal controllo al passaggio, non siamo mai stati puliti in tutti gli aspetti tecnici. Avremmo dovuto cambiare passo, ma pur senza disputare una gara di spessore abbiamo vinto. Vuol dire che stiamo maturando . Ho sentito spesso complimenti alle squadre ciniche . Se capita anche a noi, li faccio anch'io ai miei ragazzi". Un Sassuolo a trazione italiana: anche oggi sugli scudi Berardi, Caputo e Locatelli : "Non c'è dubbio", sorride l'allenatore neroverde. " Quando il mercato sarà finito brinderò . Ma è importante anche la volontà dei giocatori: devono essere contenti di rimanere qui. Aspettiamo questi ultimi giorni di trattative".

Locatelli: "Juve? Felice di rimanere al Sassuolo"

Altro poker del Sassuolo: 4-1 a un buon Crotone

In zona mista sono arrivate anche le dichiarazioni di Manuel Locatelli: "Sappiamo che dobbiamo lavorare, ma non ci poniamo limiti", l'autore del quarto gol del Sassuolo a Sky Sport. "Siamo un bel gruppo e siamo molto uniti, ragioniamo partita dopo partita. Dobbiamo fare un grande campionato". Ancora qualche giorno con il mercato in agguato: "L'interessamento delle altre squadre mi spinge a fare ancora di più", non si nasconde il centrocampista della Nazionale. "Sono già passato ad avere responsabilità sui giornali ma non ero abbastanza maturo. Ora lo sono e lavoro ogni giorno con un’altra consapevolezza. Juve? Sono felice di rimanere a Sassuolo: per il mister e perché possiamo fare una grande stagione".

Caputo: "Aspetto la cena con Del Piero"

Poi è seguito il commento di Francesco Caputo: oggi doppietta, dopo il gol segnato contro lo Spezia. "Cercheremo di mettere in difficoltà tutti, senza porci limiti", l'attaccante fa eco a Locatelli. "Qui a Sassuolo ho trovato una dirigenza solida e un allenatore che mi sa valorizzare: quando c'è questo fuoco dentro è un piacere giocare". Superati i 20 gol nella scorsa Serie A, Caputo ha vinto la scommessa con Del Piero: "La cena? Dobbiamo ancora farla, per il momento Alex è ancora bloccato negli Stati Uniti", sorride lui. "Ma ora penso al futuro, cercando di essere sempre positivo. Voglio continuare a stupire e a stupirmi".