Juventus, 2 dello staff positivi e squadra isolata

Due membri dello staff bianconero positivi al Covid-19: è questo l'esito dell'ultimo ciclo di tamponi sostenuto da squadra e addetti ai lavori. A renderlo noto è la stessa Juventus con un comunicato ufficiale: i due casi in questione non sono però calciatori né membri dello staff tecnico o medico. Massima prudenza però: da questo momento, come da protocollo vigente, tutto il gruppo squadra allargato entra in isolamento fiduciario. Per questo, contrariamente alle abitudini imposte da Pirlo per le partite interne che non prevedono il ritiro, i giocatori si ritroveranno in serata presso il JHotel dove rimarranno, appunto, in isolamento in attesa dei tamponi che verranno effettuati nella mattinata di domenica.