Napoli, nel pomeriggio l'esito dei tamponi: news

Nel giorno in cui arriva la notizia di ulteriori tre positività nel Genoa, i giocatori del Napoli (ultima avversaria dei rossoblù in campionato) si sono sottoposti al terzo giro di tamponi settimanali. I risultati sono attesi intorno alle 15, 15:30. I negativi sono attesi all'allenamento della vigilia intorno alle 16:30. Tutte le notizie in tempo reale

Napoli, è il giorno del terzo giro settimanale di tamponi. Dopo le due positività registrate nella giornata di venerdì 2 ottobre, il centrocampista Piotr Zielinski e il collaboratore extra gruppo-squadra Giandomenico Costi, alle 8:30 i giocatori sono arrivati a Castel Volturno in auto, e in modalità drive-in (senza scendere ma abbassando solo il finestrino), si sono sottoposti al nuovo test molecolare.

Napoli, a che ora sono previsti i risultati dei tamponi?

Dopo i test, i giocatori sono tornati a casa ad attendere i risultati, attesi per le 15-15:30. I negativi potranno tornare nel pomeriggio al centro sportivo azzurro e svolgere il consueto allenamento della vigilia prima del big match contro la Juventus: previsto per le 17 con partenza in charter per Torino in serata. L'attenzione, intanto, resta massima.