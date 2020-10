Dal giorno del suo esordio in Serie A (10-8-2016) solo un giocatore ha tentato più dribbling nel campionato italiano rispetto a Chiesa. Una statistica che evidenzia ulteriormente la specialità dell'esterno offensivo e quale sarà il suo apporto nel gioco di Pirlo. Ecco la classifica completa, per numero di dribbling tentati, dalla stagione 2016-17 in poi: a parità di valore è premiato chi detiene la percentuale più alta di dribbling riusciti