Altro infortunio serio per il difensore dell’Atalanta, che non sarà a disposizione di Gasperini prima del 2021. Quest’anno aveva giocato 45 minuti contro il Torino, negli ultimi due anni ha collezionato solo 20 presenze

Si prospetta un altro stop piuttosto lungo per Mattia Caldara, alle prese con un nuovo infortunio. Il difensore dell'Atalanta, infatti, ha riportato una lesione al tendine rotuleo sinistro e i tempi di recupero si aggirano tra i due e i tre mesi: Gasperini, dunque, non potrà riaverlo prima dell'anno nuovo. Difficile stabilire il momento preciso dell’infortunio: Caldara accusava da tempo un fastidio, ma si è pensato ad una semplice infiammazione, finché gli esami non hanno evidenziato un problema ben più serio.