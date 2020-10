Napoli nella "bolla": negativi i nuovi tamponi

In bolla. E nella bolla ci sta tutto. Anche le ansie di ogni tampone. Quell’attesa che logora. E ancor più è stato stavolta. Pure se poi sono tutti risultati negativi, mentre un altro tampone è già in programma. E cosi sarà ogni 48 ore, lì nel chiuso di Castel Volturno. In isolamento fiduciario fino al 16 di ottobre. Blindato, il Napoli. Limitato negli spazi. Controllato nell'applicazione rigorosa del protocollo. La Procura Federale anche su quello sta indagando, sulla gestione delle 48 ore che hanno preceduto il blocco della partenza per Torino. Col Napoli che ha fornito ogni documento, tutte le informazioni. Una bolla. Mille bolle azzurre. Il gruppo squadra isolato. Le giornate che saranno lunghe, anche pesanti. Però pure utili. Perché i gruppi forti così nascono. E il Napoli forte lo è anche come squadra; ambizioso.

Napoli, un mercato da grande

Un mercato da grande. Anzi, un grosso mercato. Chili, centimetri, fisicità. Più tanta qualità e varianti tattiche di ogni tipo. Completo. Da Osimhen, il più pagato di sempre. A Bakayoko preso a zero. L’uomo della solidità e degli equilibri ideali, di un 4-2-3-1 ora possibile sempre. E poi Koulibaly, rimasto sì. Come pure qualche spina, ai margini però del progetto. Fuori. Fuori dalla bolla.