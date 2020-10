Legale Napoli: "Gara con Juve si deve gocare, mandiamo a Figc carteggio con Asl"

"Il Napoli ha avuto un copioso carteggio con le autorità sanitarie locali, Asl Napoli 1 e Napoli 2, così come manderemo alla Procura Federale, che dimostra come ci sia stato il rispetto di tutte le procedure". Lo ha detto Mattia Grassani, legale del Napoli a Radio Punto Nuovo, aggiungendo che "il Napoli non è indagato dalla Procura Federale. Oggi invieremo le memorie difensive, la partita con la Juve non può che giocarsi"