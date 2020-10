Il presidente Rocco Commisso ha presentato in conferenza il progetto del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina che sorgerà a Bagno a Ripoli e sarà il più grande in Italia: "Ci saranno entrambe le squadre, sia maschile che femminile. Un regalo per tutti i bambini che un giorno giocheranno nella Fiorentina". Il video della presentazione