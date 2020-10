La sfida tra Genoa e Torino ha una nuova data: la Lega Serie A, infatti, ha fissato la gara tra i rossoblù e i granata per mercoledì 4 novembre alle ore 17. Tra poco meno di un mese, dunque, andrà in scena la partita che si sarebbe dovuta disputare lo scorso sabato, ma rinviata a causa dei tanti positivi al coronavirus riscontrati all'interno della squadra di Rolando Maran (clicca qui per le ultime sul Genoa).