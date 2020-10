Si giocano di sabato alle 18 sia il derby di Milano (Inter-Milan, 17 ottobre) sia il derby di Torino (Juventus-Torino, 5 dicembre), quello di Genova invece sarà il posticipo della 6^ giornata. Tutte in un giorno le gare della 15^ giornata (3 gennaio) e della 16^ (Epifania, con Milan-Juventus alle 20.45). Di seguito tutti gli orari del campionato fino al 6 gennaio

La Lega Serie A ha reso noto gli orari e i canali delle partite fino alla 16^ giornata del campionato 2020/21 e comunicato quando verrà recuperata Genoa-Torino, rinviata lo scorso sabato 3 ottobre a causa del focolaio di coronavirus all'interno del club ligure.

Recupero Genoa-Torino

La partita verrà giocata mercoledì 4 novembre alle 17 e verrà trasmessa da SKY. Non può essere disputata in orario serale per la concomitanza del turno di Champions League, secondo quanto prevedono le disposizioni Uefa.

4^ GIORNATA

Sabato 17 ottobre



Napoli-Atalanta ore 15.00 SKY

Inter-Milan ore 18.00 SKY

Sampdoria-Lazio ore 18.00 SKY

Crotone-Juventus ore 20.45 DAZN



Domenica 18 ottobre

Bologna-Sassuolo ore 12.30 DAZN

Spezia-Fiorentina ore 15 DAZN

Torino-Cagliari ore 15.00 SKY

Udinese-Parma ore 18.00 SKY

Roma-Benevento ore 20.45 SKY



Lunedì 19 ottobre

Verona-Genoa ore 20.45 SKY