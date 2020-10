Parla l'attaccante argentino: "Papà mi ha detto di venire in Italia per migliorare, in Serie A ogni gol vale doppio. La Nazionale è un dono, un premio conquistato e ora devo dare tutto. Mio padre ha una passione fantastica, ti fa superare i tuoi limiti. Ma non vuole darmi consigli di tattica..."

Giovanni Simeone è al quinto anno in Italia e ha iniziato la sua seconda stagione al Cagliari, dopo quella vissuta al Genoa e le due alla Fiorentina. Il 'Cholito' ha iniziato il campionato con un gol nelle prime tre giornate, ricevendo anche la convocazione in Nazionale. E, a 25 anni, ha ancora tanta voglia di migliorare in Serie A: "Quando ero ragazzo, papà mi diceva che dovevo andare in Italia per imparare – ha dichiarato l'attaccante del Cagliari a La Nacion – Il calcio qui è molto difficile, un gol in Serie A vale il doppio rispetto agli altri campionati. Amo l'Italia, la cultura, la pasta, la pizza. E anche la mia ragazza è italiana".