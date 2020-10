Adam Ounas è stato l’ultimo colpo del mercato del Cagliari, che però non è riuscito a trovare un nuovo accordo per la permanenza di Radja Nainggolan. Alla conferenza del francese, è intervenuto anche il direttore sportivo dei rossoblù, Pierluigi Carta: "Il bilancio di questa sessione è molto positivo, anche se ci sono 31 giocatori quindi questo potrebbe creare qualche difficoltà. Ci manca un terzino destro, ci sono ancora dei mercati aperti come quello svizzero o quello russo, ma sono situazioni rigide. Ma ci sono calciatori di assoluto valore e abbiamo rifiutato offerte per Simeone e non solo". Il rimpianto resta, appunto, il mancato ritorno del belga. "Siamo dispiaciuti – ha proseguito Carta – c'erano attese alte, per i tifosi e per noi. Alle 17:15 Zhang ha chiamato Giulini, convinto di farcela, ma dopo mezzora era chiaro che la trattativa stava andando male, era deluso e sconsolato. Alle 18:30 abbiamo preso una decisione razionale, poi abbiamo ricevuto l'ok del Napoli per Ounas, che non è da sottovalutare. Si parla di bilancio: il Cagliari deve esistere anche tra 10 anni, a differenza di altre squadre che sono state in categorie inferiori. Il presidente ha fatto davvero tutto, ma non si poteva fare diversamente. La volontà nostra e quella di Radja sono chiare, a gennaio ci dovranno essere comunque delle condizioni accessibili, l'obiettivo deve essere la sostenibilità del Cagliari anche in futuro".