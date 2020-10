Juve, 7 via dalla bolla: la Procura apre fascicolo

Nel fascicolo aperto dalla Procura di Torino non ci sono indagati o ipotesi di reato. I sette calciatori bianconeri (Ronaldo, Dybala, Demiral, Bentancur, Danilo, Cuadrado e Buffon) che hanno lasciato l’isolamento del JHotel in attesa di ricevere l’esito del secondo tampone, dopo la positività di due membri esterni dello staff, rischiano una multa. Si muove anche la procura federale

Ultimo giorno di allenamento della settimana per la Juventus. Pirlo ha concesso 3 giorni di riposo ai pochi uomini rimasti a Torino. Tre giorni che i giocatori trascorreranno nelle proprie abitazioni o comunque nel domicilio comunicato alla Asl di Torino visto che, da protocollo, dopo i due positivi trovati sabato sera esterni al gruppo squadra, sono comunque sottoposti a regime di isolamento fiduciario. Unico percorso consentito da casa al centro sportivo, niente deroghe. Sono 13 gli uomini che la Juventus ha dato alle varie Nazionale: gli ultimi stanno andando via in queste ore. Dopo Bonucci e Chiellini, rispondono alle convocazioni anche Rabiot, Ramsey, Kukusevski, Szczesny e l'Under 21 Frabotta.



In 7 rischiano una multa



Intanto la Procura di Torino ha aperto un fascicolo per fare chiarezza riguardo i 7 calciatori, Ronaldo, Dybala, Demiral, Bentancur, Danilo, Cuadrado e Buffon, che hanno lasciato il JHotel ancor prima di ricevere l'esito del secondo tampone: i primi sei avevano lasciato Torino per raggiungere le rispettive nazionali, Buffon si era recato a casa con indirizzo del domicilio comunicato alla Asl di Torino. Per questo, dalla Juventus filtra che si tratta di situazioni distinte. Non ci sono né indagati, né ipotesi di reato e la Juventus, una volta comunicato alla Asl ciò che stava accadendo, non è più responsabile dei comportamenti dei giocatori che da quel momento diventano comuni cittadini. Si tratta di illecito amministrativo quindi al massimo verranno puniti con una multa di non oltre mille euro. Anche la Procura della Federcalcio, nel frattempo, ha aperto un procedimento sulla violazione dell'isolamento volontario dei giocatori stranieri che hanno raggiunto le rispettive nazionali, chiedendo una relazione al medico della Juventus e gli atti alla Procura. Nei prossimi giorni vedremo quali sviluppi ci saranno sul piano della giustizia sportiva.