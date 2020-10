Inter, anche Nainggolan e Gagliardini positivi

Salgono a quattro i giocatori positivi al Covid-19 all’interno del gruppo squadra dell ’Inter . Dopo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar si aggiungono anche Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini . Se i due difensori erano stati testati nei ritiri delle rispettive nazionali, l’Italia Under 21 per Bastoni e la Slovacchia per Skriniar, i due centrocampisti sono tra gli otto giocatori (gli altri sono Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian e Young) rimasti ad Appiano Gentile ad allenarsi durante la pausa per le nazionali. Allenamento che ieri pomeriggio, mercoledì 7 ottobre, si è svolto in maniera individuale al Suning Training Center in via precauzionale, proprio dopo le prime positività. Per Nainggolan e Gagliardini previsti nella giornata di domani, venerdì 9 ottobre, nuovi tamponi che dovranno confermare o meno l'esito odierno.

Verso il derby: è emergenza in difesa e a centrocampo

A nove giorni dal derby con il Milan, in programma sabato 17 ottobre, è emergenza per Antonio Conte. Bastoni è già in isolamento domiciliare: "Sto bene. Grazie per i messaggi", ha scritto su Instagram. Skriniar, in attesa del secondo tampone, potrebbe fare i 14 giorni di quarantena in Slovacchia, dove si trova in questo momento dopo aver risposto alla convocazione della sua nazionale. Di certo Conte non li avrà a disposizione per il big match con il Milan. Uomini contati in difesa e ora anche a centrocampo dopo le positività di Nainggolan e Gagliardini. In particolare l’ex Atalanta è stato tra i più impiegati in questo inizio di stagione in mezzo al campo. L’allenatore dell’Inter medita nuove soluzioni, sperando che il Covid non riservi altre brutte sorprese.