Il portiere dell'Udinese operato a Villa Stuart dopo la rottura del menisco interno del ginocchio destro subita in Nazionale: intervento perfettamente riuscito

Juan Musso è stato operato a Villa Stuart dopo la rottura del menisco interno del ginocchio destro rimediata durante un allenamento con la nazionale argentina. L'intervento di meniscectomia selettiva a cui è stato sottoposto il portiere dell'Udinese è perfettamente riuscito e ora il giocatore può tornare in Friuli per iniziare la riabilitazione. Questo il comunicato del club bianconero: "Udinese Calcio comunica che l’intervento di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio destro cui si è sottoposto quest’oggi Juan Musso, presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito. Domani il calciatore rientrerà a Udine per iniziare l’iter riabilitativo".