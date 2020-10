Ibanez: "Proverò a fare storia della Roma"

"Falcao, Aldair e Cafù hanno fatto la storia della Roma. A modo mio ma cercherò di fare lo stesso": sono le parole di Roger Ibanez, difensore giallorosso, al canale YouTube del club. L'ex Atalanta parla anche del trasferimento avvenuto a gennaio scorso e di come sia sorpreso di essere già in una società importante come la Roma:" Non pensavo di arrivarci così presto. Ho lavorato duramente per questo, ma non avrei mai pensato di arrivare in un club come la Roma già adesso".