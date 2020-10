Perin, Marchetti e Radovanovic guariti dal virus

Parziale buona notizia in casa Genoa, falcidiata dalle positività al coronavirus: i tre giocatori sono risultati negativi a due tamponi consecutivi e ora potranno riprendere ad allenarsi in vista della partita di lunedì 19 ottobre contro il Verona

Dopo il focolaio di coronavirus, prime buone notizie in casa Genoa. Mattia Perin, Federico Marchetti e Ivan Radovanovic sono guariti. A renderlo noto è lo stesso club rossoblù con un comunicato ufficiale: i tre giocatori sono risultati negativi agli ultimi due cicli di tamponi. Secondo il protocollo in vigore potranno dunque riprendere l'attività agonistica, dopo la visità di idoneità. Con il Genoa in emergenza verso la trasferta di Verona, Maran avrà risolto almeno il problema portieri e potrà contare su un centrocampista in più.