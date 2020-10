La settimana che porta al derby è foriera di buone notizie per il Milan. Eppure a Milanello sono solo 5 i giocatori della prima squadra che si allenano con la Primavera, formazione che in pratica ospita Calabria . Romagnoli (appena rientrato dall'infortunio), Theo Hernandez, Castillejo e Ibra . Gli altri 14 giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali, da Kjaer a Kessie, passando per i giovani Brahim Diaz e Hauge.

Come si può vedere è stata un'infornata molto positiva per quanto riguarda i nazionali, ma questo significa che Pioli non avrà a disposizione fino a venerdì la gran parte della sua rosa, ma il ritorno di Ibra, reduce da 16 giorni di quarantena, e quello di Alessio Romagnoli, che è il capitano di questo gruppo, sono le due notizie che infondono ottimismo in Pioli in vista del derby. E delle successive 6 partite, che tra Serie A ed Europa League porteranno il bilancio del calendario a 7 gare nel giro di 23 giorni.