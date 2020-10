CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Prima di Roma-Juventus, il nuovo proprietario della squadra giallorossa ha voluto incontrare la sua stella per ribadirgli la ferma volontà della società di puntare forte su di lui: "Tornerai più forte di prima", gli ha detto. E ora il rinnovo sembra soltanto una formalità: arriverà dopo la nomina del nuovo direttore sportivo

"Tornerai più forte di prima", con questa frase Dan Friedkin ha salutato Nicolò Zaniolo qualche settimana dopo il secondo grave infortunio della sua carriera. Il nuovo proprietario lo ha voluto incontrare di persona prima della partita tra Roma e Juventus, gli ha rinnovato senza esitazioni l’intenzione di puntare forte su di lui.

Un incontro determinante per Zaniolo, una spinta motivazionale in più per uscire da settimane molto dure, quelle dopo l’infortunio, col morale a terra e una fisiologica situazione di scoramento.

Zaniolo, la rieducazione prosegue bene

La fiducia diretta di Dan Friedkin lo ha certamente aiutato a superare quel momento e i risultati sono eccellenti. Il ginocchio operato è asciutto, un segnale molto significativo di una rieducazione che sta funzionando molto bene. Tutti elementi che porteranno presto a rafforzare ulteriormente il legame tra la Roma e Zaniolo:

il rinnovo contrattuale sarà solo una formalità ma avverrà soltanto dopo la nomina del nuovo direttore sportivo scelto direttamente dalla nuova proprietà americana.