Calhanoglu al top, pronto a essere protagonista

Il turco ha trovato finalmente continuità ed è diventato fondamentale per il Milan di Pioli. Nel suo 2020 in rossonero ha collezionato 7 gol e 9 assist. Ora lo attende un derby da protagonista, in attesa di affrontare con la società la questione rinnovo

Hakan Calhanoglu è l’altro Ibra. Il Milan adesso confida come non mai in lui. Che dopo 2 anni e mezzo di apprendistato italiano pieno di alti e bassi, ha cambiato ritmo. Il suo 2020 è semplicemente straordinario: 7 gol, 9 assist. Ma soprattutto 22 gare da grande protagonista. E se il Milan oggi è tutto un altro Milan è anche grazie al turco. Che finalmente ha trovato la giusta collocazione in campo (trequartista) e il giusto equilibrio fuori dal campo.

L’assenza del pubblico unita alla presenza di Ibra in squadra hanno dato ad un emotivo come Hakan quella sicurezza che mancava e gli hanno permesso di avere quella continuità che prima aveva solo a tratti. Le sue giocate adesso pesano. I suoi assist, i suoi gol, incidono. Calhanoglu finalmente ha numeri da vero 10. E questo derby lo giocherà da protagonista. Come non era mai successo. Nonostante i primi veri sprazzi della sua qualità Hakan li aveva messi in mostra proprio in un derby. Vinto dal Milan. 27 dicembre 2017. E così come in questi anni è cambiato il Milan, è cambiato anche Calhanoglu. Determinato e determinante come non mai.

I prossimi giorni saranno pieni di pathos. I prossimi mesi di grande attesa per una trattativa per il suo rinnovo di contratto (in scadenza al 30 giugno 2021) tutt’altro che semplice. Ma oggi non c’è spazio per il futuro. Oggi conta solo il presente. Il campo. Ed il derby di Milano.