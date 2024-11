L'attaccante ha lasciato il ritiro della nazionale belga e può far ritorno a Napoli per preparare la prossima partita di campionato, quella da ex contro i giallorossi di Ranieri. Napoli-Roma sarà in diretta, domenica 24 novembre alle 18, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251

Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro della sua nazionale e tornerà in anticipo a Napoli . Ad annunciarlo è stata la stessa federcalcio belga, visto che per la selezione di Domenico Tedesco l'ultima partita di Nations League, contro Israele, ha poco o nulla da chiedere: ai belgi, infatti, basterà pareggiare o anche perdere con meno di quattro gol di scarto per conservare la terza posizione ed evitare, dunque, la retrocessione in Lega B mentre per i primi due posti del girone il ritardo è incolmabile. L'attaccante non è l'unico giocatore a cui è stato concesso di far ritorno anticipatamente nel proprio club di appartenenza: stessa sorte è toccata anche a Onana (Aston Villa), De Cuyper (Bruges), Lavia (Chelsea) e Theate (Eintracht Francoforte).

Sfida da ex contro la 'nuova' Roma

Lukaku potrà quindi fare ritorno in Italia e iniziare a preparare il prossimo incontro di campionato che vedrà il Napoli capolista ospitare la nuova Roma di Claudio Ranieri (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251). Sfida da ex per il belga che l'anno scorso ha giocato in prestito proprio con i giallorossi, realizzando 21 gol in 47 partite in tutte le competizioni. I giocatori rimasti agli ordini di Conte a Castelvolturno saranno a riposo in questo weekend e torneranno ad allenarsi martedì.