Dopo essere risultato positivo al coronavirus, il fuoriclasse della Juventus ha lasciato il ritiro della Nazionale portoghese con un aereo sanitario attrezzato. Nel pomeriggio l'atterraggio a Torino e il trasporto con un'ambulanza al domicilio indicato all'Asl competente CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Nella giornata di martedì la diagnosi di Covid-19, oggi il volo verso Torino. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della Nazionale per tornare in Italia, dove ha deciso di svolgere la sua quarantena. Come previsto in questi casi, il volo si è svolto con un aereo sanitario. All'arrivo, il tragitto dall'aeroporto al domicilio indicato alle autorità locali in ambulanza Covid. Nelle ultime ore, come hanno registrato i quotidiani portoghesi, l'attaccante ha seguito l'allenamento dei compagni dalla terrazza della sua stanza in attesa dell'ok delle autorità locali.

Quando può rientrare Cristiano Ronaldo? Le nuove norme del Governo hanno ‘accorciato’ la quarantena per i positivi da 14 a 10 giorni. Poi, con un tampone negativo (e non più con due consecutivi), può avere l’ok di tornare a giocare. Di qui c’è la possibilità teorica di avere Cristiano Ronaldo a disposizione già per il match contro il Verona in programma domenica 25 ottobre prossimo.

Cristiano Ronaldo può essere a disposizione per Juve-Barça? Questione Champions: il portoghese salterà sicuramente la Dinamo Kiev (di martedì 20 ottobre). Per quanto riguarda il match di mercoledì 28 ottobre contro il Barcellona, ecco cosa scrive l’Uefa nel suo protocollo. “E’ attualmente riconosciuto che coloro che sono guariti dal Covid-19 possono essere ancora a rischio di risultare positivi a un test molecolare, nonostante non rappresentino un potenziale contagio, né accusino sintomi legati al virus. I giocatori che sono risultati positivi al Covid-19 e che hanno avuto conferma di essere guariti dal virus, sono invitati a produrre la documentazione che lo certifichi all’UPAP (advisory panel dell’UEFA ndr) (..). Tutto ciò deve essere fornito almeno una settimana prima della prossima partita UEFA. Tali informazioni verranno analizzate dall’UPAP che fornirà al club interessato e all’UEFA tutte le indicazioni necessarie”. Cosa significa? A primo impatto, sembrerebbe che per giocare il 28, CR7 dovrebbe essere negativo entro il 21 e produrre la documentazione entro lo stesso giorno? No, la norma Uefa è meno restrittiva di quanto non appaia. Significa che, dovesse risultare guarito anche se ancora debolmente positivo, c’è la possibilità che il giocatore venga preso comunque in considerazione per giocare il 28 però deve inviare tutta la documentazione che verrà analizzata anche dal Panel dell’Uefa il 21. Se nel frattempo si negativizza nessun problema: né per il Verona in Italia, né per il Barcellona.