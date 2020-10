Romagnoli, ritorno in campo da capitano nel Derby

Alessio Romagnoli pronto a tornare in campo e a indossare nuovamente la fascia da capitano nel derby del prossimo sabato. Per il difensore del Milan sarà l'undicesima sfida contro l'Inter in maglia rossonera e la partita numero 200 in Serie A

Si rivedrà in campo 88 giorni dopo la brutta lesione muscolare al polpaccio. Alessio Romagnoli è tornato. Contro l'Inter si riprenderà la fascia da capitano e il posto da centrale davanti a Donnarumma. Per la prima volta in questa stagione, Pioli potrà contare su di lui e sulla difesa titolare al completo: Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. L'importante ora sarà preservarli, perché a parte loro, il reparto continua ad essere in piena emergenza: Gabbia e Duarte ancora positivi al Covid, Musacchio e Conti ancora indisponibili. In panchina andranno solo Dalot e Kalulu.

leggi anche Inter e Milan a confronto: il "derby dei conti" Eppure nonostante le difficoltà di questo avvio di stagione, Romagnoli ritroverà il Milan da primo in classifica e con la migliore difesa del campionato. Insieme al Napoli, è l'unica squadra che non ha ancora subito gol. Dopo le prime tre contro Bologna, Crotone e Spezia, adesso però i rossoneri affronteranno il primo test probante della stagione contro l'Inter che non battono dal 31 gennaio del 2016, quel 3-0 in cui di questo Milan c'erano in campo soltanto Donnarumma e proprio capitan Romagnoli, autore poi di un gol in un altro derby, riacciuffato all'ultimo secondo nell'anno successivo.