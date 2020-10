15 ottobre 2017 , l’ Inter vince il derby con il Milan trascinato dal suo numero 9. Non è ancora Romelu Lukaku, ma Mauro Icardi il trascinatore di quella squadra . Capitano, cannoniere, attacante di punta. Insomma, al centro dell’universo nerazzurro. A tre anni di distanza da quella magica notte l’argentino ricorda quel 3-2 con un post nelle storie di Instagram . La sua immagine con la maglia numero 9 esibita davanti alla Curva Nord, la data e una frase in evidenza: " Siamo stati questo. Che non si racconta né si ammette, ma non si dimentica mai ".

Icardi-Inter, una storia finita male

Oggi Maurito è al PSG, che l’ha riscattato nello scorso mercato estivo. Se ne è andato dall’Inter in maniera burrascosa, tra la querelle sul rinnovo e quella sulla fascia di capitano, affidata ad Handanovic dopo l’intervento della società. In quella stagione maledetta ha saltato sei partite di campionato tra febbraio e marzo, poi è stato reintegrato e infine messo alla porta dal nuovo progetto Conte. Prima di tutto questo c’erano stati 124 gol in 219 partite con l’Inter, numeri che lo hanno proiettato nella classifica all time degli attaccanti nerazzurri. Tre di questi realizzati il 15 ottobre 2017, serata indimenticabile anche per uno abituato ai gol come lui: un tocco in anticipo su cross dalla destra di Candreva, una conclusione "sporca" al volo su assist di Perisic. E poi quel calcio di rigore al 90’ dopo il fallo di Ricardo Rodriguez su D’Ambrosio, che ha consegnato quel derby in extremis all'Inter. Un derby che Icardi non ha mai dimenticato.