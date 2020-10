Lukaku: "Voglio vincere lo scudetto con l'Inter"

Ha le idee chiare, Romelu Lukaku: "Vogliamo vincere lo scudetto e diventare campioni d'Italia". L’obiettivo è dichiarato, l’Inter vuole colmare il gap che l’anno scorso si è concretizzato in un solo punto di differenza con la Juventus, che ha chiuso in testa. L’attaccante può contare anche su un ambiente che lo supporta. "Sono contento di vivere a Milano, c'è sempre qualcosa da fare. E non parlo solo dello shopping, anche se mia madre mi fa venire il mal di testa per questa cosa. La gente è molto calorosa e ama il calcio più che in Inghilterra. Hanno passione, se le cose vanno bene e vedono che i giocatori danno tutto in campo, allora ti rispettano per la vita. Invece se le cose non vanno come devono, bisogna prepararsi perché potrebbe essere spiacevole" ha raccontato alla RTBF, emittente pubblica belga.