Francia, coprifuoco a Parigi e in altre 9 città

Giro d’Italia: positivi 17 poliziotti del servizio d’ordine

Diciassette poliziotti impegnati nel servizio d’ordine del Giro d’Italia sono risultati positivi al coronavirus. Gli agenti, tutti asintomatici, erano stati sottoposti a tampone in Abruzzo tra domenica e lunedì. Ora sono tutti in isolamento in albergo. Non si sa se gli agenti siano stati al seguito del Giro sin dalla prima tappa.