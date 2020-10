Convocato per la partita contro il Napoli, lo sloveno dell'Atalanta torna a disposizione di Gasperini e su Instagram ringrazia i tifosi che l'hanno sostenuto nell'ultimo difficile periodo: "Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi"

"Sono tornato". Due semplici parole che i tifosi dell'Atalanta, ma anche gli amanti del bel calcio in generale, non vedevano l'ora di sentir pronunciare da Josip Ilicic. L'attaccante dell'Atalanta li ha accontentati oggi, con un post su Instagram breve ma significativo, in cui ringrazia tutti "per i messaggi di questi mesi". Seguito dal "bentornato" del club su Twitter.



Lo sloveno tornato ufficialmente dopo tre mesi tra i convocati di Gasperini per la trasferta di Napoli, era rimasto a lungo fermo, in permesso durante l'estate per problemi personali legati anche al lockdown per la pandemia di coronavirus e mancava dalla lista dei convocati da Atalanta-Brescia dello scorso 14 luglio, a cui non aveva preso parte nemmeno tra le riserve. Con la Juventus a Torino, l'11 luglio, la sua ultima apparizione in gare ufficiali.