Umberto Marino, dg dell'Atalanta, nel pre partita: "In questo momento ci dobbiamo consolidare e prendere giocatori funzionali al progetto, che è quello di rimanere a certi livelli. La competizione è altissima perché ci confrontiamo con grandi club. Come gestiremo il monte ingaggi? La filosofia è rimanere coi piedi per terra, e i conti devono essere in ordine con un bilancio virtuoso".