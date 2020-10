Milan, Pioli punta il derby con la certezza Ibra

Arriva certamente nel momento più complicato e strano per il nostro paese, da un paio di mesi a questa parte. Ma per il Milan il derby sarà una grandissima chance. Di ripartenza sportiva. Dare l’ennesimo, forse l’ultimo e definitivo, segnale che il Milan è davvero tornato ad essere Milan. L’attesa c’è. Le certezze anche. Una su tutti: Zlatan Ibrahimovic. "Sorridente, positivo, volitivo, generoso, trascinatore. Sta bene" le parole di Pioli sullo svedese in conferenza. Sarà un vero e proprio esame di maturità contro i nerazzurri. Gli ottimi risultati dal post lockdown, l’ottima partenza di questa stagione, le rinnovate ambizioni. La lista delle cose buone fatte da questo Milan è lunga. Ma vincere un derby cambierebbe la storia, soprattutto quella della stracittadina. Ultimamente mai favorevole ai rossoneri. L’ultima volta, 9 febbraio scorso, ci andò vicino la squadra di Pioli. Finí male: rimontati e sconfitti. Da 0-2 a 4-2. Eppure Pioli descrive quello come punto di svolta: "Su quella sconfitta abbiamo costruito il nostro percorso, e adesso vedremo a che punto saremo". L’attesa è finita. È derby a Milano. Il primo derby dei tamponi, il primo derby a porte chiuse, ma un derby è e sarà per sempre un derby.