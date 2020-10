La notizia più bella per i tifosi atalantini e per tutti gli amanti del calcio arriva direttamente dalle parole di Gian Piero Gasperini, che ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida dei bergamaschi al San Paolo contro il Napoli: "Ilicic viene a Napoli, vedremo se dall'inizio o a gara in corso. Farà parte della squadra. Non ha avuto un infortunio che prevede un tempo di recupero, non ha dimenticato come si gioca... Per noi è una grande gioia". Buone sensazioni anche sugli altri calciatori della rosa che erano rimasti fuori nelle ultime settimane. "Questo periodo è stato determinante per recuperare gente come Piccini e Pessina, Gollini è sulla buona strada. Alcuni nazionali sono arrivati prima, altri dopo: stanno tutti abbastanza bene, poi valuteremo nell'ultimo allenamento. Porto anche Miranchuk: ha perso un mese, ma ha recuperato l'infortunio". Quindi il tecnico elogia il Napoli di Gattuso: "È una partita che può dare segnali importanti. Facciamo riferimento alle partite giocate contro di loro, conosciamo sia i punti di forza che i loro punti deboli. Temo la loro forza e qualità, sono molti forti in attacco. Una squadra che si candida per vincere il campionato".