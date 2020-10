UDD, Porrà racconta Lukaku, il gigante gentile

In attesa del derby di Milano di sabato, l'Uomo della Domenica su Sky Sport è Romelu Lukaku. La nuova puntata del programma di narrazione sportiva di Giorgio Porrà è dedicata al "Gigante gentile" dell'Inter. In onda da venerdì 16 ottobre alle 21 e disponibile on demand e su Sky Go, anche in HD SPECIALE: IL DERBY DI MILANO

Romelu Lukaku e la sua vita in fuga sono al centro della nuova puntata de “L’Uomo della Domenica”, in onda dal 16 ottobre su Sky Sport e disponibile on demand. Nel racconto di Giorgio Porrà ripercorriamo il ritmo travolgente del suo viaggio, dalla periferia belga al centro dell’Interismo, da una infanzia durissima al rango di icona globale. Lukaku, il gigante gentile, il bomber poliglotta, la star social, il cuore, l’istinto sempre all’erta per la corsa nello spazio, per la musica, per la lotta al razzismo, che lui stesso ha vissuto sulla propria pelle. Un campione forgiato da José Mourinho, rilanciato da Antonio Conte, spingendo sempre sul gas dell’ambizione, quella dirompente, divorante, di chi è partito da molto lontano.

Dalla sua famiglia, poverissima e importantissima per le sue motivazioni, fino alla sua passione per il brasiliano Adriano e per la Serie A, scopriamo la storia di uno dei grandi protagonisti del campionato italiano: alla sua seconda stagione in nerazzurro e già re di San Siro. "C'è una cosa che mia madre mi diceva sempre – racconta Romelu - credi in te stesso, perché nessuno lo farà mai per te. Ogni volta che vado a lavorare penso a questo e tiro fuori il meglio che ho, perché so che questo mi ripagherà. Infatti è sempre successo."